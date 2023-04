Giro d’Italia 2023 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Evenepoel e Roglic le stelle | presenti Ciccone e Caruso

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Con la splendida vittoria di Remcoa Liegi ancora negli occhi, siamo pronti a salutare anche per ilil periodo della stagione dedicato alle Classiche di Primavera. Nonostante manchi ancora qualche corsa di un giorno, l’attenzione di appassionati, tifosi, addetti ai lavori e corridori è ormai puntata verso i Grandi Giri, a partire come di consueto dalche prenderà il via il 6 maggio da Fossacesia Marina. Tra i corridori più attesi al via della Corsa Rosa ci sarà proprio il Campione del Mondo, che torna a correre ila distanza dalla sua prima, non entusiasmante, partecipazione.sarà forse la stella più brillante del gruppo, ma di certo Primoznon vorrà essere da meno. Lo sloveno ha iniziato il...