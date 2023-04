Giro d’Italia 2023 in tv | dove vederlo | programma | palinsesti

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Inizierà sabato 6 maggio la 106ma edizione del, una delle corse a tappe più storiche e importanti nel mondo del ciclismo. In tutto saranno 21 le frazioni (18 in linea e 3 cronometro individuali) di questo evento italiano, per un totale di 3.489,2 km con 51.400 metri di dislivello. La copertura per la Corsa Rosa sarà, come l’anno scorso, altissima sia sulla Rai su Eurosport e comprenderà anche analisi pre e post tappe e ripetute repliche. Entrando più nello specifico, sulla Rai la giornata inizierà su Rai Sport HD 45 minuti prima dell’inizio della tappa con “Aspettando il” e continuerà poi dai primi km fino alle ore 14:00 con “Prima Diretta”. Successivamente la diretta della tappa si trasferirà su Rai 2, che seguirà la frazione di ogni giorno fino al suo termine con i programmi ...