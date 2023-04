Giro d’Italia 2023 | Hugh Carthy | “Non si lotterà per il terzo posto | può succedere di tutto”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Primoz Roglico o Remco Evenepoel? Il pronostico verso ilche scatterà tra poco più di una settimana sembra essere chiuso ai due favoritissimi: difficile che il Trofeo Senza Fine esca da questa coppia di nomi. C’è chi però non parte battuto: a sottolinearlo è, uno dei capitani della Ef Education-EasyPost, che avrà al suo fianco anche Ben Healy e di Rigoberto Uran. Le sue parole a WielerFlits: “Rogli? e Evenepoel saranno sicuramente i punti di riferimento della corsa. Ma un Grandeè molto diverso da una corsa a tappe di una settimana. In quel contesto, è più facile dominare la corsa, ma in tre settimane ci sono tante cose che possono andare storte. Quindi non mi aspetto solo una battaglia per ilsul podio”. E ancora: “Parto con ...

...sia sulla rotta del Mediterraneo verso le coste dell'sia ... storico settimanale'orientamento Tory, fra le letture dei media ...Macron non sarebbe davvero in sintonia con l'esigenza di un...Hanno fatto ildel web le immagini che ritraggono un camion vela mentre ...amministrative del 14 e 15 maggio in quota Fratelli'...amministrative del 14 e 15 maggio in quota Fratelli. 'Mi ...... già neldi poche settimane L'organizzazione precedente ...in commercio dei farmaci e la disponibilità per i pazienti in... che deve ancora ricevere l'approvazione definitiva dal consiglio'...