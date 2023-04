Giro di Romandia 2023 | tappa e maglia per Ethan Hayter | Matteo Sobrero quarto

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ancora una volata, anche se ristretta, aldi: la secondain linea, quella con traguardo a La Chaux-de-Fonds, se l’aggiudica. Seconda vittoria stagionale per il britannico che grazie agli abbuoni vola anche al comando della classifica generale. Tre corridori hanno provato la fuga sin dalle prime fasi della: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Gleb Brusenskij (Astana) e Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team). Il gruppo però non ha lasciato spazio, andando a raggiungerli in vista del GPM del Col de la Tourne, dove si è accesa la miccia nel plotone. A mano a mano si è andato a dimezzare il gruppo principale e sono stati davvero tanti gli attacchi tentati, con la Jumbo-Visma a dettare il passo. Scatti, controscatti, ma il plotoncino davanti è rimasto ...

Ildiè inizia con un fuori programma per diversi corridori. Durante la prima tappa, da Crissier a Vallée de Joux di 170,9 km, un nutrito gruppo di inseguitori ha sbagliato strada a un ...Anche la prima tappa in linea deldiè appannaggio della Soudal Quick Step, la volata della Crissier - Vallée de Joux vede prevalere Ethan Vernon, trainato dai compagni Josef Cerny (cui sfila la maglia gialla) e Casper ...Ethan Vernon non perdona allo sprint. I risultati e la classifica della prima tappa deldi2023 : ecco l'ordine di arrivo di oggi in quella che per la verità è la seconda frazione (partenza da Crissier e arrivo a Vallée de Joux) della corsa svizzera dopo il cronoprologo di ...

LIVE Giro di Romandia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: attesi ben 5 GPM, aggiornamenti dalle 14.30 OA Sport

La seconda tappa in linea del Tour de Romandie ha portato allo scoperto i pretendenti al successo finale. Sul traguardo di La Chaux-de-Fonds si è però imposto Ethan Hayter, che ha saputo resistere sul ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2023 1 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 3:55:20 2 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:00 3 BARDET Romain Team D ...