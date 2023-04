Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi | orari 27 aprile | percorso | favoriti | tv | programma | streaming

(Di giovedì 27 aprile 2023) Secondain linea per ildi: in terra elvetica va in scena la terza frazione dopo il prologò iniziale e la volata ristretta di ieri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio conSECONDADILa prima parte della frazione sarà senza grosse difficoltà altimetriche, poi dal km 75 si inizierà a fare sul serio con i GPM di Basset (6.7 km al 6%), Le Communal (1.5 km al 8%) e Col de la Vue des Alpes (5.2 km al 4.7%), ascese che si susseguiranno neldi 40 km. Dopo una discesa, ci saranno in seguito le salite di Col de la Tourne (4.4 km al 7.1%) e nuovamente Le Communal (1.5 km al 8.1%), prima di entrare negli ...

Anche la prima tappa in linea deldiè appannaggio della Soudal Quick Step, la volata della Crissier - Vallée de Joux vede prevalere Ethan Vernon, trainato dai compagni Josef Cerny (cui sfila la maglia gialla) e Casper ...Ethan Vernon non perdona allo sprint. I risultati e la classifica della prima tappa deldi2023 : ecco l'ordine di arrivo di oggi in quella che per la verità è la seconda frazione (partenza da Crissier e arrivo a Vallée de Joux) della corsa svizzera dopo il cronoprologo di ...Il ceco Josec Cerny si è aggiudicato il prologo che ha dato il via aldi Romania di 2023 con un veloce tracciato di 6,82 chilometri a Le Bouveret. Difficile fare la differenza in così poco tempo, ed infatti la top - 10 odierna è stata decisa in dieci secondi. Il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa in linea del Giro di Romandia 2023, corsa a tappe settimanale che si tiene ...Dal 25 al 30 aprile non perderti il Giro di Romandia: tutto lo spettacolo della corsa svizzera è in diretta su DAZN. Higuita, i fratelli Yates, Bardet, Pinot… Leggi ...