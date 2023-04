Giro automobilistico d’Italia | la prima edizione il 27 aprile 1901 | l’automobile diventa sempre più famosa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Primo, è il: l’Italia e l’Europa intrapresero una corsa al rinnovamento non indifferente. Alti profili che avevano segnato il secolo precedente lasciano il mondo dei mortali per unirsi alla memoria della Storia. La morte della Regina Vittoria in Inghilterra segna la fine di un’epoca. La morte del compositore Giuseppe Verdi e l’assassinio di Umberto I. In tutto questo caos il mondo continuava a girare epiù lo faceva grazie alla tecnica e alle innovazioni scientifiche. Ormai, ad esempio, eratain tutto il mondo. In Italia l’industria automobilistica non era tra le più fiorenti ancora, tuttavia, era indubbia una forte volontà di innovazione....