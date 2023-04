Giovedì 27 a Senago si parla di Iran | “Oltre il confine | nessun luogo ci è distante”

(Di giovedì 27 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Appuntamento a27 aprile, dalle 21 in villa Sioli in via San Bernardo 7, con “Voci dall’”, serata inserita nella rassegna di incontri intitolata “ilci è”, un percorso che ha come obiettivo la riflessione e la comprensione delle realtà di quei Paesi che a volte ci appaiono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Giuseppe Danieli , 71enne di Giussano, si trovava sul tetto della Cifa di6 aprile , quando è caduto, precipitando nel vuoto per 15 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. In queste ore si stanno accertando le prime responsabilità sull'accaduto. L'...commenta E' morto l'operaio 71enne precipitatodal tetto di un capannone a(Milano). L'uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di manutenzione: è precipitato da 14 ...mattina era sul tetto di un cantiere industriale a, per lavori di manutenzione. Con un collega stavano installando tubazioni di gas metano alla Cifa, una ditta che produce macchinari ...