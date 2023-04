(Di giovedì 27 aprile 2023) Secondo l'ex ministro dell'Economia, in questo modo, non sarà più possibile evitare una procedura d'infrazione: "Così siqualsiasi tipo di spazio per una gestione razionale della politica di bilancio"

Andrea. L'elegante contenitore, in argento dorato, ornato di teste angeliche e fiori, è munito di interessanti bolli posti sulla base. Queste incisioni, RC(A) ed il numero 95, si ...LE DOMANDE DELL'EDITORIALISTA DEL SOLE 24 ORE Ha scritto l'editorialista del Sole 24 ore, Adriana Cerretelli, esperta di cose europee ed ex portavoce dell'ex ministro dell'Economia,: '...LA CAUTELA DI, IL (MEZZO) SORRISO DI GIORGETTI Chi non si sbilancia è invece, ex ministro dell'Economia, che a Formiche.net ( qui una sua recente intervista , proprio sul Patto), ...

Giovanni Tria: "Col nuovo Patto di stabilità l'Italia perde controllo. Troppo potere in mano a Bruxelles" L'HuffPost

Secondo l'ex ministro dell'Economia, in questo modo, non sarà più possibile evitare una procedura d'infrazione: "Così si perde qualsiasi tipo di spazio ...La cattedrale di Larino (insignita del titolo di basilica con Breve pontificio del 13 luglio 1928) è ancora ricca di preziosi arredi nonostante le forzate cessioni che il Capitolo larinese fu costrett ...