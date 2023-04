Giovani promesse | l’imprevedibilità di William Boving

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 27 aprile 2023) Come ogni settimana, la redazione di 11contro11.it vi porta alla scoperta dei talenti più promettenti del calcio mondiale. Oggi ci focalizzeremo su un attaccante capace di mettere in seria difficoltà la Lazio nella fase a gironi di Europa League. Si tratta di, giovane promessa danese attualmente in forza allo Sturm Graz. La storia diNato e cresciuto a Copenaghen il 1° marzo 2003,inizia la sua precoce avventura da calciatore proprio con la maglia della sua città. Dopo aver fatto tutta la trafila delleli, il giovane centravanti trova il suo debutto ufficiale con la sua squadra del cuore il 4 marzo 2020 in occasione della sconfitta in Coppa di Danimarca contro l’Aalborg. Da quel momento in poi, il talento danese ...