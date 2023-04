Giornata Internazionale della Danza | maratona di lezioni gratuite

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Borderline, da sempre attenta alla promozione dell’ars coreutica tra le nuove generazioni, ha immaginato di celebrare lain modo singolare. Nel segno dell’orientamento di una formazione che possa essere propedeutica ad un futuro inserimento professionale, sabato 29 aprile, dalle 10 alle 18.30, la Compagnia apre le porte del Centro Sociale di Via Guido Vestuti a chiunque voglia festeggiarendo questo evento. In programma unadiper ragazzi e ragazzi dai dodici anni in su. La ricorrenza è colta come un’opportunità: «È sempre importante creare occasioni di studio per tutte le età, specialmente per adolescenti e giovani adulti in ...

Tra questi spicca il nome dell'ospitedi questa edizione: la giovane cantautrice ... in diretta radio e in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, di unadi ...Un'intera, quella del 26 aprile, in cui ad Andria è stato possibile ascoltare la testimonianza di ... senza tralasciare, tuttavia, chiarimenti relativi al dirittoe alle ...... porta avanti un progetto di ricercasulla coproduzione di conoscenze insieme alle ...riguardante la Co - creazione relativa alla governance dei beni comuni e in chiusura dila ...

Giornata internazionale della danza 2023 Maremosso

Con i due gol subiti ieri il Barcellona registra 11 gol subiti in campionato, gli stessi che il Cagliari campione d'Italia concesse nel 1969/70, registrando un record tutt'oggi intatto nei principali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...