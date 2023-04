Giornata della salute sul lavoro | CNDDU | “Garantire la formazione sulla sicurezza a scuola”

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA – Il Coordinamento Nazionale Docentidisciplina dei Diritti Umani, in occasioneinternazionalesul(World Day for Safety and Health at Work), prevista per giovedì 28 aprile e istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del(ILO), intende proporre alcune riflessioni afferenti a tale problematica in ambito scolastico. Secondo gli ultimi dati dell’INAIL, in merito alle denunce degli infortuni sul, nel 2022 sono state 697.773 (+25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021); 1.090 delle quali con esito mortale; le patologie di origine professionale denunciate sono altresì aumentate, 60.774 (+9,9%). “Attualmente – informa una nota – ...

...ospiter tre partitefase a gironi, una semifinale e la finale UEFA via Getty Images Corpo articolo Il calendario del Campionato Europeo Under 19 UEFA 2023 è stato confermato. Nelladi ...Il designatore arbitraleSerie B ha comunicato ufficialmente gli arbitri35esimadel campionato Il designatore arbitraleSerie B ha comunicato ufficialmente gli arbitri32esimadel campionato italiano di calcio. Ascoli - ...Secondadel Madrid Open , quarto Masters 1000 in programma alla Caja Magicacapitale spagnola. Si completano gli incontri di 1° turno. Venerdì tocca a Lorenzo Musetti, testa di serie n°15, che ...

Giornata di Preghiera per le Vocazioni: il Messaggio del Papa Conferenza Episcopale Italiana

ROMA – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata internazionale della sicurezza e della salute sul lavoro (World Day for Safety and Health at ...Cronaca Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto: in Italia ancora 40 milioni di tonnellate di fibra killer da smaltire - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...