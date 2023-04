Giorgia Meloni al premier Sunak | D' accordo con il tuo lavoro sull' immigrazione

"È un nuovo inizio" nelle relazioni tra Italia e Regno Unito. Così la presidente del Consiglio,, si è rivolta al primo ministro britannico, Rishi Sunak, prima dell'incontro bilaterale a Downing Street. "Sono molto felice di essere qui - ha aggiunto - sono convinta che possiamo ...Il premier britannico Rishi Sunak ha elogiato la gestione economica della presidente del Consiglio. L'ha definita "molto attenta e capace di portare stabilità in Italia in tempi di incertezza" durante l'incontro a Downing Street fra i due leader. .Dopo le polemiche per la convocazione del Consiglio dei ministri il primo maggio per varare il pacchetto lavoro, la premiercerca una parziale correzione di tiro: proprio alla vigilia, ossia domenica 30 aprile, ha infatti convocato i sindacati a Palazzo Chigi. Sul tavolo le misure su lavoro e reddito di ...

Giorgia Meloni lo ha convocato per varare il decreto lavoro in un giorno simbolico. Ma il governo è in grande difficoltà sul Documento di economia e finanza ...“La lotta ai trafficanti e all’immigrazione clandestina è una cosa che i nostri governi stanno facendo molto bene”. E’ quanto ha detto il premier Giorgia Meloni al primo ministro britannico Sushi Suni ...