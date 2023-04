Ginevra Pisani | l’ex professoressa de L’Eredità | “Non era influenza | ma favismo Ero completamente gialla | i dottori non capivano”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo aver messo in allarme i suoi follower con la notizia del suo ricovero in ospedale,deha rotto il silenzio e, nelle sue Storie di Instagram, ha parlato delle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi, infatti, il volto noto della tv aveva fatto preoccupare tutti accennando al fatto che si era reso necessario per lei il trasferimento in un altro ospedale rispetto a quello dove era stata ricoverata, il Sandro Pertini di Roma. Tutto è iniziato una quindicina di giorni fa, quando ha avuto i primi sintomi e ha pensato che si trattasse di. Poi la situazione è peggiorata e il suo medico le ha consigliato di correre in ospedale: “Inon hanno capito la gravità di quello che mi stava accadendo, io ero al Pronto ...

, come sta l'ex prof de L'Eredità: 'Colpita da favismo'. Ecco di cosa si tratta Vladimir Luxuria: 'Cristina Scuccia dirà i veri motivi per cui ha lasciato il velo' La replica di ..., ex professoressa de L'Eredità torna sui social dopo giorni di silenzio e dopo aver detto ai suoi followers di essere in ospedale . Dalle sue poche parole è sembrato chiaro che la ...Sophie Codegoni mostra gli acquisti per la bambina, ma un oggetto fa scoppiare la polemica: ecco cosa è successoricoverata in ospedale, ansia per l'ex professoressa de L'Eredità: le ...

Ginevra Pisani, come sta l'ex prof de L'Eredità: «Non era influenza, ho cambiato ospedale per capire che era f leggo.it

Ginevra Pisani, ex professoressa de L'Eredità torna sui social dopo giorni di silenzio e dopo aver detto ai suoi followers di essere in ospedale. Dalle sue poche parole è ...Georgina Rodriguez in crisi con Ronaldo Da qualche giorno si susseguono i rumors che parlano di difficoltà nella coppia, supportati ...