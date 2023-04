Giannis | ' Un fallimento? Solo una giornata no Anche Jordan'

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Non c'ènello sport".Antetokounmpo dopo la clamorosa eliminazione dai playoff Nba dei Bucks, battutiin gara - 5 da Miami fa autocritica, ma non vuol sentire parlare di ...

"Non c'ènello sport".Antetokounmpo dopo la clamorosa eliminazione dai playoff Nba dei Bucks, battuti anche in gara - 5 da Miami fa autocritica, ma non vuol sentire parlare di. "...Un passo falso che pesa sulle spalle di unAntetokounmpo che è andato oltre l'infortunio ... Di fronte alla domanda se la stagione fosse un, Antetokounmpo ha iniziato a scuotere la ...L'armatore e "zar" del Pireo, ha una rivalità profonda conAlafouzos del Panathinaikos e ... Soprattutto dopo che in seguito aldello scorso decennio l'Aek è "risorta" ai massimi ...

NBA, la lezione di Giannis Antetokounmpo: "Perdere non è un fallimento". VIDEO Sky Sport

I Milwaukee Bucks, dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto a Est, sono stati eliminati in Gara 5 dai Miami Heat con Jimmy Butler che ancora una volta ha guidato i ...Una risposta piccata da parte del n°34 greco dei Bucks racconta bene la tensione e la delusione di Giannis Antetokounmpo al termine di una serie deludente come quella persa contro i Bucks: "Perché mi ...