Giannis Antetokounmpo e chi chiama «fallimento» ogni sconfitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) «Michael Jordan ha giocato 15 anni, ha vinto 6 titoli: gli altri nove anni sono stati un?» ha detto tra le altre cose il campione dei Milwaukee Bucks appena eliminati in NBA

NBA, la lezione di Giannis Antetokounmpo: "Perdere non è un fallimento". VIDEO Sky Sport

Dopo l'eliminazione al primo turno di Playoffs da testa di serie #1 a Est, Giannis Antetokounmpo si è trovato in conferenza stampa post-partita a dover ...Giannis Antetokounmpo non parla di fallimento, ma l'uscita dei Milwaukee Bucks dai playoff per mano dei Miami Heat è stata sicuramente una sorpresa dopo che il greco e compagni ...