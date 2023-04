... Gloria Ferrari, John Cruz, Antonietta Dalmini, Gianlorenzo Dedonno,Giuliattini, Luca ... La 58ª stagione vede l'arrivo a Siracusa delsovrintendente, Valeria Told , nominata un mese fa ...Alla fine però l'avvocato di Cicciolina non è nel cast e non è l'unico escluso, anche... ' Se mi rivedrete presto in tv Sì, a breve sarò diin Tv. Come mi vedo in futuro Con gli ......totalmente e proponiamo anche une vasto apparato fotografico". CLAUDIO ALMANZI TAGS antonio rolandi ricci bruno schivo claudio almanzi claudioartnews cosimo costa daniela gandolfi...

gIANMARIA, il nuovo singolo è Disco dance feat Francesca Michielin Spettacolo.eu

C’è tanta musica italiana nelle uscite musicali di quest’ultimo venerdì di aprile. Da Ligabue a Giovanni Truppi, passando per i giovani Gianmaria e Bnkr44, fino al rap del collettivo Lovegang. A livel ...... un elegante brano in cui croonerismo, rock n roll e groove quasi dance creano la perfetta colonna sonora per una storia d'amore al telefono Dopo le più disparate collaborazioni discografiche del p ...