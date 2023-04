Giampiero Ingrassia ricorda Ciccio | “Ricca eredità umana | da attori strade diverse”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) L'attore e il suo rapporto con il padre a vent'anni dalla sua scomparsa “Una, una più inconsciaprofessionale anche se sperimentata inda quelle paterne, con la sua carriera dedicata essenzialmente al cinema e anche alla tv e la mia quasi esclusivamente al teatro”. Così, intervistato dalla AdnKronos,il padrea venti anni dalla sua scomparsa. “Sono passati vent’anni, che sono tantissimi ma che mi sembrano ancora come se fossero iniziati ieri, la scomparsa di mio padre ha per me un sapore ancora attuale – assicura l’attore – E in effetti, sono ancora e sempre tantissime le manifestazioni che con mio grande piacere ...