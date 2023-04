Gevi Napoli trasloca per la festa scudetto del…Napoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) LadelCalcio, che dovrebbe battere la Salernitana sperando in una non vittoria della Lazio sull’Inter, getta le sue radici anche negli altri sport. Ne sa qualcosa, formazione della nostra pallacanestro che milita, attualmente, nel massimo campionato della Lega Basket A. La compagine campana della palla a spicchi ha chiesto lo spostamento della partita, importantissima nella lotta salvezza dei partenopei, contro Carpegna Prosciutto Pesaro per non sovrapporre i due eventi. L’organo più importante della nostra palla a spicchi ha accettato ufficializzando l’anticipo a sabato della sfida in un comunicato. Il comunicato della Lega Basket A sullo spostamento della sfida trae Carpegna Prosciutto Pesaro (Credit foto – ...