Gemma Galgani e Tina Cipollari | colpo di scena clamoroso | mai successo prima a UeD

(Di giovedì 27 aprile 2023), la storia infinita. Tra dama e opinionista non c’è mai stato feeling, anzi, e infatti in questi anni il pubblico di UeD ne ha viste di tutti i colori. Litigate furiose, urla, pianti, prese in giro, frecciatine poco velate e addirittura secchiate d’acqua. Il tutto davanti a Maria De Filippi che, come i presenti in studio ma anche i telespettatori, più di una volta si è mostrata divertita dalla lorote. Ma ecco che dopo tempo immemore c’è stato undi. È proprio il caso di dire che è accaduto l’impensabile nella nuova puntata del dating show di Canale 5. Tutto è iniziato con l’accesissimo scontro tra la Vamp ed Elio,. il cavaliere che è uscito cone anche con Paola. Sono ...

Insomma, le vie dell'amore sono infinite e chissà che non sia destino per Giorgio Manetti etornare assieme dopo anni di separazione. Ad aprire, forse, a un ritorno di fiamma, o meglio ...Quest'ultimo ha deciso di non voler avere una relazione con, ma soltanto un'amicizia. La Cipollari lo ha accusato di aver cercato la dama torinese soltanto per avere visibilità in ...Maria, comincia a chiamare il 113 ha sbottato la Cipollari prima che intervenissero Gianni Sperti eper difenderla. 'Non le consento di parlarmi in questo modo' ha urlato Elio prima che ...

Giorgio Manetti pronto a tornare a Uomini e Donne: Rivedrei Gemma, avrei voluto più tempo con lei Fanpage.it

Sono passati cinque anni da quando Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, ma tutti i fan del programma ricordano bene le sue avventure con Gemma Galgani ...Novità in arrivo per i fan di Uomini e Donne nelle prossime attese puntate: cosa vedremo in onda dopo la ripresa dalle vacanze Ecco i dettagli!