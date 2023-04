Gazzetta dello Sport – Allegri a Marotta e Baccin | “Siete delle m***e | tanto arrivate sesti”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Come spesso accade, Inter-Juventus porta con sépolemiche. La partita di ieri non è stata da meno e, dopo quanto accaduto in campo, con l’1-0 nerazzurro che ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, c’è stato un litigio tra Massimilianoe i dirigenti meneghini, Darioe Beppe. Come racconta ‘La’,avrebbe detto a gran voce, “m… ma”. Così si sarebbe sfogato il tecnico, che poi è entrato nel suo spogliatoio e ha continuato con i suoi: prima li ha rimproverati con parole molto dure per la brutta prestazione e per la sconfitta, poi ha proseguito: “Dobbiamo arrivare davanti a loro ...

La rabbia del tecnico della Juventus nel sottopassaggio di San Siro. Poi ai suoi giocatori: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions"