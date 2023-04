... nel dibattito in Vigilanza Rai seguito all'audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si rivolge polemicamente al senatore di FI Maurizio... nel dibattito in Vigilanza Rai seguito all'audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si rivolge polemicamente al senatore di FI Maurizio

Gasparri sbraita contro la fiction Rocco Schiavone: “Promuove l’uso di droghe” Globalist.it

Maurizio Gasparri (Fi) contro la fiction Rai Rocco Schiavone, interpretata da Marco Giallini: "Addirittura Rocco Schiavone ha dato consigli in fascia protetta su quali vini abbinare alla marijuana".Claudio Brigliadori 19 aprile 2023 Maurizio Gasparri a L’aria che tira è “tanta roba”. Il senatore di Forza Italia, presentato da Myrta Merlino come «democristiano», si dimostra in formissima sin da q ...