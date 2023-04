(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA – “Lo stile di vita non è quello di”. A scagliarsila popolarissima serie televisiva interpretata da Marco Giallini è Maurizio, senatore di Forza Italia, che durante l’audizione in Commissione Vigilanza del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha puntato il dito“forme disull’uso diche usano la fiction, come nella vicenda diche nell’ultima puntata ha dato consigli su come abbinare vini e marijuana in fascia protetta”. “Io potrò sembrare antiquato, ma l’uso di sostanze stupefacenti, pesanti o non pesanti – ha aggiunto – è vietato dalla legge e la Rai fa esattamente il contrario”. La serie, giunta alla quinta stagione, in onda su RaiDue, è tratta dai romanzi ...

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in Commissione vigilanza Rai replicando allattacco del senatore Mauriziola fiction Rocco Schiavone allontanando ogni forma di censura, come ...La risoluzione dila nomina dell'Ue L'ulteriore passo in avanti fa drizzare le antenne alla Lega: 'L'ipotesi di Luigi Di Maio rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo continua a ...Ancora una volta il senatoresi schieraRocco Schiavone. L'esponente di Forza Italia ...

Gasparri contro "Rocco Schiavone": in Rai propaganda per le droghe - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

«No a forme di propaganda sull'uso di droghe che usano la fiction, come nella vicenda di Rocco Schiavone che nell'ultima puntata ha dato consigli su come abbinare vini e marijuana in fascia protetta».Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...