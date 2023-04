(Di giovedì 27 aprile 2023) Anticipazioni turche su quello che succede nella trama della soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5. Tvserial.it.

Hatip tirerà fuori una pistola e minaccerà di uccidere. I ruoli si saranno così completamente ribaltati e sarà Tellidere ad avere la situazione in pugno. A questo punto i due uomini ...La situazione si verrà a complicare nel momento in cui, durante una giornata lavorativa, la piccola Uzum correrà a chiedere l'aiuto della moglie di, vedendo la mamma molto malata. La ...interviene per interrompere l'acceso litigio , a cui però hanno assistito diverse persone . ... Cengavertra le braccia di Nihal, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara Cengo corre da ...

Gaffur muore in Terra Amara Anticipazioni TVSerial.it

Gaffur muore in Terra Amara Terra Amara, Gaffur muore Anticipazioni su quello che succederà nelle prossime puntate di Bir Zamanlar Çukurova. Interpretato da Bülent Polat, Gaffur Taskin è uno dei ...Nelle prossime puntate Terra Amara assisteremo alla morte di Hatip Tellidere, prima ricattato e poi ucciso "accidentalmente" da Gaffur. Ecco cosa accadrà.