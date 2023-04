G S Meomartini | vittoria in trasferta a Pozzuoli | secondo posto

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.ha vinto incol punteggio di 52-70. Con questai beneventani restano alin classifica a quota 38 punti, nel campionato regionale di Promozione maschile. La compagine beneventana è arrivata all’appuntamento in formazione ampiamente rimaneggiata, con soli 10 uomini a referto, fra cui Lorenzo Caccialino, atleta under17. La partita è iniziata con tanti errori da entrambe le parti e un sostanziale equilibrio. Al termine del primo quarto, laha tentato un allungo, chiudendo la prima frazione di gioco sul +7 (19-12). Nelperiodo i ragazzi del presidente Stefano Capitanio sono arrivati a guidare nel punteggio fino al +13, prima di subire il ritorno dei ...

Benevento . Lunedì 17 aprile la squadra di promozione maschile del G. S.ha giocato e vinto in trasferta contro l'AICS Basket Caserta col punteggio finale di 65 - ...Capitanio questa...Il G. S.ha conquistato un'altradavanti al proprio pubblico nel campionato di Promozione maschile, vincendo in casa sabato 1 aprile contro il Fugigreno Mondragone, col punteggio finale di ...Già perché ce n'è uno che è stato cancellato dalle statistiche, quello disputato alil 4 ... entrambe in terra pugliese, il 20 gennaio 1952 al vecchio stadio dellagrazie ad un gol ...

Lunedì 17 aprile la squadra di promozione maschile del G.S.Meomartini ha giocato e vinto in trasferta contro l'AICS Basket Caserta col punteggio finale di ...