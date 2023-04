Furgone in fiamme in un’area privata a San Giorgio a Cremano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – Unabbandonato adibito alla vendita ambulante dei panini è stato distrutto dalledivampate, questa notte, inin via Palmiro Togliatti a San(Napoli). Danneggiate anche tre auto parcheggiate poco distanti dal. Lenon hanno provocato feriti e sono state spente dai Vigili del Fuoco di Ponticelli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Non si esclude l’ipotesi dolosa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un furgone abbandonato adibito alla vendita ambulante dei panini è stato distrutto dalle fiamme divampate, questa notte, in un'area privata in via Palmiro Togliatti a San Giorgio a Cremano (Napoli).