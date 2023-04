(Di giovedì 27 aprile 2023) Inaspettata performance alla Casa Bianca delYoon Suk Yeol famoso in patria anche per la sua passione per il karaoke . Dopo averlo fatto salire sul palco durante la cena di Stato,...

- Inaspettata performance alla Casa Biancapresidente sudcoreano Yoon Suk Yeol famoso in patria anche per la sua passione per il karaoke . Dopo averlo fatto salire sul palco durante la cena di ...Si parlavacaso della presunta veggente Gisella Cardia . E sul finire della trasmissione c'è stato un piccolo. In buona sostanza, mentre la Panicucci intervistata un'ospite, la ...L'evento, realizzato e curato dall'Associazione Tapirulan, con la collaborazioneComune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo "") allestiste presso le sale di Santa Maria ...

Fuoriprogramma del presidente sudcoreano: canta 'American Pie' TGLA7

Dopo averlo fatto salire sul palco durante la cena di Stato, il presidente Biden ha detto “sappiamo che questa è una delle tue canzoni preferite, 'American Pie' ” e dopo la conferma di Yoon il ...Inaugurato oggi un luogo di rappresentanza all'interno della marina Porto Lotti con annesso showroom che ospiterà i progetti presenti e futuri nati da questa collaborazione tutta Made in Italy. "Qui a ...