Fuga dalla Schlein | anche Cottarelli con un piede fuori Sul web impazza il giochino | “Chi è il prossimo?”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Carlo Cotterelli il temporeggiatore con la valigia. Ladal Pd “massimalista” di Ellypotrebbe arricchirsi di nuovi fuggitivi. A domanda diretta della Sardoni ad Omnibus su La7 – ma lei che è un riformista, resta nel partito ?- l’economista ha infatti risposto di “volersi prendere del tempo“. Non un granché come adesione alla nuova linea della segretaria.sembra avere già preparato le valigie, non sembra graniticamente attaccato alla “ditta”. La sua risposta – nel suo dire e non dire- è in realtà chiara. LEGGISuperbonus,sbugiarda il Pd e dà ragione alla Meloni: "Il governo ha fatto bene"con ungiàdal Pd di: "Non concordo sul no al ...