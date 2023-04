Frosinone in lutto | morto Curzio Stirpe fratello del presidente Maurizio

A renderlo noto è stato il club attraverso un comunicato: "Un tremendoha colpito l'intera Famiglia delCalcio: è venuto a mancare improvvisamente l'ingegner Curzio Stirpe, 71 anni, ...nel mondo dell'industria e dello sport ciociari: è morto nella notte l'ingegner Curzio Stirpe. ... l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma,, Latina, Rieti, Viterbo, sezione ...... al Genoa toccheranno Ascoli (al Ferraris) e(allo Stirpe). A quel punto il gran finale: ... TAGS bari calendario genoa serie b CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedentea Genova, ...

FROSINONE IN LUTTO, MORTO IL FRATELLO DEL PRESIDENTE STIRPE - Sportmediaset Sport Mediaset

Grave lutto in casa Frosinone Calcio. E' scomparso il fratello del patron ciociaro Stirpe, Curzio, come annunciato dal club tramite una nota stampa: Un tremendo lutto ha colpito ...Frosinone in lutto per la morte di Curzio Stirpe, fratello del presidente dei ciociari: “Un tremendo lutto ha colpito l’intera Famiglia ...