Fritturina di pesce? | lo studio choc | cosa accade al nostro corpo

(Di giovedì 27 aprile 2023) I fiori di zucca fritti, fritti al punto giusto, morbidi da sciogliersi in bocca... se cc'hai quarche te rode, magnate du'fiori de zucca e te passa tutto. Lo diceva un trasteverino doc conosciuto tanti anni fa e a parte la proverbiale saggezza romana, la frase rendeva comprensibile il fenomeno delle code chilometriche davanti all'obitorio, “Ai Marmi”, storica e famosa pizzeria e friggitoria così definita perché fornita di lunghi tavolacci di marmo che ricordavano il luogo suddetto... Sì, sapevamo che mangiare i fritti poteva avere delle controindicazioni, che per il fegato, ad esempio, non era certo una mano santa, ma quello che ci dice locinese che adesso citeremo, è davvero un colpo basso. Dalla Cina, appunto, arriva unoche ha lo scopo di dimostrare che mangiare troppi fritti potrebbe favorire ansia e disturbi ...