Frau Knam al top per la Festa della Mamma 2023

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 27 aprile 2023), un mondo di cuori per la(domenica 14 maggio). Cosa avrà realizzato la “pink lady” del cioccolato? Alessandra Mion per tutti, porta in tavola delle creazioni ricche di femminilità. Elemento chiave di questa ricorrenza è il “cuore”. Un vero emblema del grande amore per tutte le mamme. Nell’occasioneha creato tanti golosi pensieri. In primis la “tartelletta” con base di pasta frolla a forma di cuore, crema pasticcera e fragoline di bosco. Una “torta” con base pan di spagna spennellata con succo di fragole, mousse cocco e lime, inserto gelèe di fragole e lime. Decorata con ...