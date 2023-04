Francesco Oppini | ' Crollo Juve imbarazzante Annata rovinata da processi e inchieste che nulla hanno a che fare con il calcio giocato'

(Di giovedì 27 aprile 2023) diDopo la meritata eliminazione dalla coppa Italia di ieri sera mi sveglio e leggo che la maggior parte dei tifosi bianconeri sono tutti (o quasi) pronti a mettere sul banco degli imputati l'allenatore bianconero, tutti pronti a dare la colpa ad Allegri come se lui fosse il ...

diDopo la meritata eliminazione dalla coppa Italia di ieri sera mi sveglio e leggo che la maggior parte dei tifosi bianconeri sono tutti (o quasi) pronti a mettere sul banco degli ...Non soloma anche suo padre Franco: nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai1 questo pomeriggio, martedì 25 aprile 2023, la padrona di casa Serena Bortone ha infatti ospitato ...... martedì 25 aprile 2023, dato che i protagonisti non sono stati ospiti qualsiasi, bensì alcuni degli affetti stabili più presenti in questa edizione, ovvero Laura Freddi,e Jessica ...

Lo juventino Oppini surreale: “E’ Lobotka che fa fallo su Milik, non il contrario! Altro torto…” Tutto Napoli

Rosalinda Cannavò in un’intervista a Casa Chi ha raccontato di aver incontrato Dayane Mello, la sua (ex) amica conosciuta al GF Vip, alla ...'Salvo pochissimi giocatori, tra questi Perin e Bremer, tra i pochi a giocare decentemente', le parole di Francesco Oppini a 7 Gold.