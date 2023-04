Fondi russi alla Lega | era tutta fuffa | archiviata l’inchiesta Metropol

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 aprile 2023)fine il castello di carte si trasforma in. O meglio: in archiviazione. Dopo avercela menata per mesi con articoli, inchieste, accuse e condanne mediatiche, il caso deldi Mosca e dei presuntisi trasforma in una archiviazione. Non c’è nulla. Nisba. Ciaone., di cosa si parlaTutto nasce dpresunta trattativa che, secondo i magistrati e alcuni giornali, sarebbe avvenuta in un famoso incontro del 18 ottobre 2028 tra il presidente dell’associazione Lombardia-a Gianluca Savoini, vicino a Matteo Salvini, l’avvocato Gianluca Meranda, l’ex bancario Francesco Vannucci e tre presunti intermediari. Il tutto ruotava attorno ad una ...