Fondi da Mosca | tre anni di fango sulla Lega | arriva l’archiviazione | niente scuse dalla sinistra

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il gip di Milano Stefania Donadeo ha archiviato la posizione di Gianluca Savoini fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, dell’avvocato d’affari Gianluca Meranda e dell’ex bancario Francesco Vannucci indagati per corruzione internazionale per il presunto affare russo avvenuto all’hotel Metropol. Dopo 3e mezzo di indagini si chiude così l‘inchiesta con al centro l’incontro d’affari a, a cui prendono parte sei persone, e che secondo l’ipotesi iniziale della procura avrebbe visto protagonista un’operazione sospetta di corruzioneta all’importazione in Italia di una grande quantità di petrolio che, nelle parole di chi starebbe trattando, in un anno dovrebbe far affluire 65 milioni di dollari nelle casse dellae permettere così al partito guidato da Matteo Salvini di affrontare la campagna ...

Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta sul caso Metropol, ossia la presunta trattativa, avvenuta all'hotel dicon un incontro del 18 ottobre 2018, tra il presidente dell'associazione LombardiaRussia Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca Meranda, l'ex bancario Francesco Vannucci e tre presunti

