Fondi | Assogestioni | raccolta marzo a - 6 mld | ma è boom obbligazionari

(Di giovedì 27 aprile 2023) Alanetta del sistema del risparmio gestito in Italia è stata pari a - 6,04 miliardi, come conseguenza dei 6,4 miliardi di deflussi registrati dai mandati istituzionali nel corso del ...

A influire sul dato, un effetto mercato che l'Ufficio Studi distima positivo dello 0,... Prosegue il consolidamento dei trend degli ultimi mesi sul fonte deiaperti : nonostante ...A influire, un effetto mercato che l'Ufficio Studi distima positivo dello 0,8%. Prosegue il consolidamento dei trend degli ultimi mesi sul fonte deiaperti: nonostante marzo si ...... i consulenti a cui isi appoggiano per decidere cosa e chi votare in assemblea. Il maggiore di tali proxy, Iss, si è espresso a favore della listae alla presidenza Paolo Scaroni ,...

Fondi, Assogestioni: raccolta marzo a -6 mld, ma è boom ... Agenzia askanews

La rilevazione mensile di Assogestioni collega i deflussi in particolare all'andamento dei mandati istituzionali. Masse a 2.255 miliardi.