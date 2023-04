(Di giovedì 27 aprile 2023) Tutto nasce dall'idea che la, in tutte le sue forme, possa e debba essere uno strumento di inclusione e partecipazione trasversale. È questa la filosofia che guida l'azione in ambitole ...

È questa la filosofia che guida l'azione in ambito culturale diche ha lanciato 137 nuovi progetti per promuovere e diffondere cultura nei territori, destinando oltre 5,8 milioni ...Col patrocinio dellaFalcone , la manifestazione è sostenuta in parte grazie al contributo di. Ilfattoquotidiano.it è media partner dell'evento insieme a Torcha e ...Finalità Il concept dell'opera è stato proposto alla cabina di regia dal Comitato Bergamo Brescia 2023 - costituito dadella Comunità Bresciana edella ...

Fondazione Cariplo e la cultura: 137 progetti per includere - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Milano, 27 apr. (askanews) - Tutto nasce dall'idea che la cultura, in tutte le sue forme, possa e debba essere uno strumento di inclusione e partecipazione trasversale. È questa la filosofia che guida ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Il prestigioso Goldman Environmental Prize 2023, conosciuto anche ...