... si ritiene e si dichiara innocente rispetto alla contestazione mossa dalla Procura di. ... Leggi Anche Ascoli,sospette in Rsa: infermiere condannato all'ergastolo- Una forma di eutanasia mascherata da cura del dolore praticata nei confronti di malati terminali ricoverati nell'hospice Asl di Torremaggiore. È inquietante l'ipotesi della Procura di, che ha disposto la riesumazione delle salme di 16 persone - per lo più anziane e affette da patologie oncologiche - decedute tra il 14 novembre 2022 e il 16 febbraio scorso.Un infermiere sarebbe iscritto nel registro degli indagati della Procura dinell'ambito delle indagini sulle 16sospette avvenute in 4 mesi in un hospice di Torremaggiore. L'ipotesi di reato è omicidio volontario. Si indaga sulla somministrazione di un farmaco ...

Foggia, morti sospette in un hospice: indagato un infermiere TGCOM

A Torremaggiore (Foggia) un infermiere professionale di 55 anni è indagato per omicidio volontario nell'inchiesta sul decesso di 16 pazienti ricoverati in un hospice . Al centro dell'inchiesta ci sare ...Un 55enne è indagato per omicidio. Il suo avvocato: “È sereno. Confidiamo nella Procura di Foggia” “Il mio assistito si dichiara completamente estraneo ai fatti contestati. Ha ribadito, solo e soltant ...