Foggia | 16 morti sospette in hospice | indagato infermiere

(Di giovedì 27 aprile 2023) Undalla procura di, dove sarebbero avvenute 16. L'ipotesi di reato è di omicidio volontario. I decessi sarebbero avvenuti dopo che ai degenti, tutti malati terminali, sarebbe stato somministrato un medicinale a base di Midazolam, che generalmente viene utilizzato per ridurre l'ansia e indurre sonnolenza. La procura diha disposto la riesumazione dei sedici cadaveri per le autopsie.Pm: “Fare ogni indagine su cause morte”I consulenti tecnici dovranno ora verificare la quantità e la concentrazione di Midazolan che veniva somministrato. La Procura ha dato mandato di “accertare per mezzo di esame autoptico e tossicologico, le ragioni medico-scientifiche, l'epoca, le cause e i mezzi che hanno provocato la morte”.

Sul caso dell'hospice di Torremaggiore, in provincia di, per il quale sono stati riesumati 16 cadaveri di pazientiin circostanze sospette, un infermiere professionale di 55 anni è indagato per omicidio volontario. Al centro dell'inchiesta ci ...Torremaggiore, il comune in provincia dinel quale si trova l'hospice Asl dove si sono verificate lesospette La Procura diha quindi disposto la riesumazione delle salme di 16 ...... si ritiene e si dichiara innocente rispetto alla contestazione mossa dalla Procura di. ... Leggi Anche Ascoli,sospette in Rsa: infermiere condannato all'ergastolo

"Il capo di imputazione non è stato neanche, in via provvisoria, formulato dal pubblico ministero ma vi è soltanto la contestazione del capo di imputazione, ovvero omicidio volontario continuato".