Fiumicino | Mauro Stasio | “Sociale | ecco la mia battaglia politica in aiuto dei deboli”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 aprile 2023)– Bagno di folla al Salsedine Expo di, dove, candidato con la lista Baccini sindaco ha incontrato residenti e cittadini per spiegare i motivi della sua discesa in campo politico. “Chi mi conosce sa quanto la mia vita sia stata unaper far sì che chi è meno fortunato possa vivere degnamente.è una città enorme che però ha questo gap: mancano centro diurni per i disabili. Mio figlio, per anni, è stato costretto a frequentare quelli di Roma o anche più lontano”. “Eppure i centri diurni – ha spiegato– sono molto importanti. In un territorio vasto come quello dinon è possibile che le famiglie siano costrette a percorrere chilometri e chilometri per far stare meglio i propri figli. Anche ...