Fiumicino | Baccini rilancia il decentramento fiscale | “Le tasse? Investirle dove vengono pagate”

(Di giovedì 27 aprile 2023)– Platea piena alla Corte di Arenaro, a Torrimpientra, località a nord del comune diil candidato sindaco del centrodestra, Mario, ha incontrato i tanti residenti e cittadini in vista del voto del 14 e del 15 maggio. Tra strette di mano e sorrisi,ha incentrato il suo intervento su due punti focali del suo programma elettorale: ilamministrativo e quello. “Ilamministrative – ha spiegato – è la soluzione migliore la nostra città, una città che oramai sfiora gli 80mila abitanti e che si sviluppa in lunghezza. Ci sembra assurdo che centinaia di famiglie debbano percorrere chilometri in macchina per raggiungere gli uffici comunali. Ne va di mezzo la salute del pianeta e quella ...