Fiorentina | Italiano | «Questa gara è figlia dei ritorni contro Braga e Lech Poznan»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la conquista della finale di Coppa Italia Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. QUARTA FINALE DA ALLENATORE – «Sono tutte importanti. Ci tengo a dire che questo percorso mi è servito, è stato utile e formativo.finale è nata anche dalle precedenti, sono fiero di questo ma non è un questione personale di Vincenzo, riguarda la. Il gruppo, la società, i direttori… Chiunque lotta per la. Siamo dentro tre competizioni e sfideremo l’Inter a Roma, ci godiamo la finale, ci penseremo tra un po’. I ragazzi hanno sempre voluto raggiungere questo traguardo, l’abbiamo ottenuto e mi ...

Il patron della squadra allenata daha infatti dichiarato: " Lanon arriverà mai al fallimento, non vogliamo fare come la Juve "., Commisso e la Juve: "Noi non ...Bravi i tifosi, hanno fatto una coreografia spettacolare, ma devo fare i complimenti a tutti, dallo staff ai ragazzi - ha detto il presidente della- . Aho fatto i complimenti, è ...Commenta per primo L'allenatore della, Vincenzoha dichiarato dopo il pareggio per 0 - 0 in casa con la Cremonese che vale la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: 'Stiamo vivendo una stagione ...

Vincenzo Italiano festeggia la finale di Coppa Italia 2023 raggiunta dalla sua Fiorentina. I viola, infatti, hanno concluso sul punteggio di 0-0 la sfida di ritorno delle semifinali della coppa nostra ...Firenze, 27 aprile 2023 – La Fiorentina non si regala soltanto la finale di Coppa Italia: vincendo la doppia sfida con la Cremonese infatti conquista anche l’accesso alla final four di Supercoppa Ital ...