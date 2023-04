Fiorentina-Cremonese | le quote per le scommesse | i bookmakers puntano sui viola

(Di giovedì 27 aprile 2023) Se la prima semifinale della Coppa Italia 2023 partiva con particolare incertezza e equilibrio, sia a livello di campo, sia a livello di, la seconda sfida, quella tra, parte decisamente più sbilanciata. Questa sera, alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, vivremo una partita che, quantomeno sulla carta, appare segnata. Inutile girarci attorno, lo 0-2 messo in cascina dalla compagineallo Zini di Cremona, sembra mettere al riparo i ragazzi allenati da mister Vincenzo Italiano che ormai sembrano ad un passo dalla finale di Roma che si giocherà nella serata del 24 maggio. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione riguardante i. Triangolando diversi siti specializzati, si nota subito come lasia ampiamente ...

Vittoria di misura dell'Inter che a San Siro batte per 1-0 la Juventus e accede alla finale di Coppa Italia. Decisivo il gol nel primo quarto di ...I pronostici di giovedì 27 aprile: c'è Fiorentina-Cremonese di Coppa Italia, si gioca nche in Premier League, Liga e altri campionati minori.