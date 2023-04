Fiorentina-Cremonese finisce 0-0 | i Viola volano in finale di Coppa Italia contro l’Inter

(Di giovedì 27 aprile 2023) È lala seconda finalista della. All’Artemio Franchi di Firenze, laha pareggiato 0-0la. Un risultato che si somma alla vittoria ottenuta per 2-0 all’andata in casa dei grigiorossi e che assicura così il passaggio del turno ai ragazzi di Vincenzono.dunque l’avventura della, neopromossa in Serie A, che era riuscita a raggiungere la semifacendo fuori Genoa e Roma. Ora lasi troverà ad affrontaredi Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dalle due partite di semila Juventus. La finalissima disi ...

Una gioia incredibile quella di Vincenzo Italiano, che porta lain finale in Coppa Italia. "È stata un'annata incredibile ha detto l'allenatore nel ...di non concedere nulla alla...Il centrocampista italiano della, Gaetano Castrovilli, al termine della gara di ritorno della semifinale di Ccoppa Italia contro la, ai microfoni di Mediaset, ha commentato la gara: "Voglio fare i complimenti ai ..."Laquesta sera è stata molto ordinata ha affermato l'allenatore Davide Ballardini nel post -... Ma giocavamo contro una squadra molto determinata come lae il risultato si è visto.

Fiorentina (4-3-3) Terracciano 6 – serata da spettatore non pagante. Non riceve nessun tiro pericoloso e, come si augurava, vive una semifinale di ritorno di relax. Dodo 6 – l’esterno brasiliano è in ...Missione compiuta per la Fiorentina. I viola, forti del rotondo 2-0 conquistato nel match d’andata allo stadio Zini, chiudono con un pareggio per 0-0 senza particolari sussulti nella sfida di ritorno ...