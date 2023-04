Fiorentina-Cremonese | chi è l’arbitro della semifinale di Coppa Italia? Precedenti favorevoli con entrambe

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si deciderà oggi chi traandrà a fare compagnia a (Inter-Juventus) in finale di. Ad arbitrare la sfida del Franchi sarà il signor Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes e Giuseppe Perrotti. Quarto ufficiale Marco Guida, al VAR Paolo Mazzoleni con di fianco Valerio Marini. Il fischietto trentottenne vanta quattrocon la viola, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima volta che ha diretto la squadra dino è arrivato uno 0-2 a Marassi contro la Sampdoria, lo scorso 6 novembre. In stagione ha arbitrato anche lo 0-0 di inizio campionato contro il Napoli. Molto più ampio lo storico con la, che lo ha avuto come direttore di gara già in sette occasioni. ...

MILANO - Ci sarà l'Inter il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma controa giocarsi la Coppa Italia, eliminata la Juventus nel doppio confronto in semifinale. Ai nerazzurri basta il gol di Dimarco a San Siro per rompere l'equilibrio e al triplice ...contronel ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023 . Fischio d'inizio alle 21:00 di giovedì 27 aprile, con però un occhio attento ai diffidati: in casa grigiorossa ...E' tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per la sfida tra, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023 . La compagine viola, dopo la sconfitta subita in campionato con il Monza, spera di rialzare la testa per ...

La semifinale di ritorno di Coppa Italia è decisa da una zampata di Federico Dimarco al quarto d'ora di gioco che fa volare l'Inter in finale a Roma il prossimo 24 Maggio. Partita con poco spettacolo: ...MILANO (ITALPRESS) – Vittoria di misura dell’Inter che a San Siro batte per 1-0 la Juventus e accede alla finale di Coppa Italia. Decisivo il gol nel primo quarto di gara di Dimarco, che consegna ai n ...