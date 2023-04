Fiorentina-Cremonese 0-0 | il tabellino

Dopo lo 0 - 2 dell'andata,scendono in campo per raggiungere l'Inter in finale di Coppa ItaliaÈ tutto pronto a Firenze per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.assegnerà il ...Divario ancora più netto nelle quote sul passaggio turno, con l'ipotesi dellain finale proposta a 25,00. Ladovrebbe riuscire a chiudere la pratica nei 90 minuti, i ...Commenta per primosi sfidano al Franchi nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia: si parte dal 2 - 0 dell'andata a favore degli uomini di Vincenzo Italiano, in un'ottima posizione per ...

Fiorentina - Cremonese (0-0) Coppa Italia 2022 - la Repubblica la Repubblica

La Fiorentina si è qualificata alla finale di Coppa Italia. I viola hanno pareggiato 0-0 in casa la semifinale di ritorno contro la Cremonese, dopo che all'andata giocata allo Zini si erano imposti ...COPPA ITALIA - Fa festa la Fiorentina di Italiano, è in finale la Viola. In un Franchi vestito a festa Nico Gonzalez e compagni pareggiano 0-0 contro una Cremonese gagliarda ma non incisiva. I ...