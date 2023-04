Fiorentina | Commisso | «Non vogliamo fare la fine della Juve | i loro problemi…»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Rocco, presidente, ha parlato a Mediaset al termine del match di Coppa Italia contro la Cremonese Rocco, presidente, ha parlato a Mediaset. FINALI – «Ora due finali? Ne prendiamo una alla volta, andiamo a Roma dove forse ci sarò. Sono molto contento, stasera non era facile, la coreografia dei tifosi primapartita è stata spettacolare e devo dire solo grazie a tutti, dal mister, allo staff fino ai giocatori. Soddisfazione? Io porto solo i soldi dall’America, il lavoro qua lo fanno altri, ringrazio i dirigenti e pure mia moglie che è contenta.rivelazionecompetizione? Speriamo che il Signore ci aiuti, io sarò qui per la Conference, domenica c’è la Sampdoria ...

Commisso: “Sono comunque orgoglioso di Aquilani e di questi ragazzi, che non hanno mai avuto paura. La Fiorentina si è battuta fino all’ultimo” fiorentinanews.com

Nove anni dopo, la Fiorentina torna in finale di Coppa Italia grazie al successo sulla Cremonese nella doppia sfida di semifinale e si preparano ad affrontare l'Inter, il 24 ..."Voglio fare i complimenti ai tifosi, straordinari, e alla Cremonese, che ci ha dato filo da torcere. Ora godiamoci questo successo, poi penseremo alla finale. Sì, vogliamo fare la storia. Sarà una pa ...