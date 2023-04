Finale Coppa Italia 2023 | calendario | date | programma | orari

Battendo di misura la Juventus a San Siro, l'Inter ha staccato il biglietto per ladiItalia e non solo: si è assicurata la partecipazione alla prossima edizione della S upercoppa italiana , trofeo di cui è detentrice. Quella del prossimo anno sarà un'edizione speciale ...Cercansi nuovi gol. Per ildi campionato e, ancor di più, per la prossima stagione. La grande crescita della difesa (la ... Ma se la squadra si qualificherà per lapiù importante si potrà ...Uno è sfumato, con l'eliminazione dallaItalia per mano dell'Inter, in una serata amarissima ... a cominciare daldi stagione. Ma è la posizione del tecnico livornese ad essere più in ...

L'ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: Che ricordi ha di quell’ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina nel ...Il successo sulla Juventus e la finale di Coppa Italia hanno un duplice significato per l'Inter e il presidente Zhang ...