Final Four di Supercoppa | l’Inter è la prima qualificata

La città di Spoleto sarà sede questo fine settimana, delledel Campionato U14 Elite memorial "Massimo Gentili", evento inserito nel programma Accade in primavera a Spoleto, la rassegna di appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto in ...Sono soldi subito e certi, onore forse, più il biglietto per tornare a Riad a giocarsi la prima Supercoppa in formato. Risultato striminzito, ma vittoria larga e meritata. Per la prima ...Ora sta ai francesi ribattere per tenere ancora vive le chance di qualificazione alle. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di giovedì 27 aprile , mentre di seguito ecco le indicazioni ...

Primavera Femminile: le date della Final Four Scudetto, 12-14 maggio 2023 AC Milan

Un’altra Coppa Italia finita troppo presto. La prima sconfitta del Pescara, la cui imbattibilità durava dallo scorso 17 settembre 2022, arriva in semifinale a Bisceglie, proprio contro quel Bitonto ch ...Motivo per cui l’Inter, grazie all’accesso in finale, è già qualificate alla prima edizione delle Final Four di Supercoppa Italiana Si tratta della seconda finale consecutiva per l’Inter, e potenzialm ...