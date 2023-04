Figc | che pasticcio | ennesimo colpo di scena Juve

...da parte della Procura. Il ritardo, per la precisione, è stato di dodici minuti. Come quello di un treno regionale. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. E noi, ciechi e stolti,...NIENTE ARTICOLO 4 E PUNTI DI PENALITA' - Il porcuratoreGiuseppe Chiné sostienenella stagione 2019 - 2020 e 20 - 21, la Juventus abbia depositato presso la Lega di Serie A gli accordi delle ...La procura federale dellaha deferito l'arbitro Serra per la lite, nel ruolo di quarto uomo, con Mourinho durante ... probità e correttezza", ma anche le norme del regolamento Aiaimpongono di "...

Carta sulla sostenibilità ambientale del calcio: incontro di ... FIGC

Su La difesa del club al contrattacco. Secondo filone: oggi le memorie dei legali, poi palla alla procura Figc.Da un tavolo all'altro, la stagione più lunga e tormentata ...Non c’è mai limite al peggio. Il peggio di cui è indiscutibile protagonista la Procura della Federcalcio, guidata dall’ineffabile inquisitore Chiné. L’ultima che hanno combinato è la più grossa. Ascol ...