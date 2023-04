Festa scudetto Napoli | la Curva A fa due appelli ai tifosi in vista di Napoli-Salernitana

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo giorni di riunioni, incontri e valutazioni, la decisione suè finalmente arrivata: il possibile matchè stato rinviato di 24 ore e si giocherà domenica 30 aprile alle 15. Una richiesta fatta dal Comune diper motivi di ordine pubblico e accolta dal Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manizioni sportive). La partita tra azzurri e granata andrà in scena quindi subito dopo il match di San Siro tra Inter e Lazio: in caso di non vittoria della squadra di Maurizio Sarri, albasterebbe battere laper laurearsi campione d’Italia con sei giornate di anticipo. Esultanza gruppoInvito della ...