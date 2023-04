Festa scudetto Napoli | il Comune vieta la sosta e la fermata nelle vicinanze degli ospedali

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildiha deciso di disporre il divieto diin corrispondenza di alcunida sabato 29 aprile a lunedì primo maggio, in vista della possibileper lo. Infatti, la richiesta del provvedimento di viabilità viene dalla Questura. Precisamente, dalle ore 10 di sabato 29 aprile alle ore 12 di lunedì primo maggio, dopo un’interlocuzione con la Polizia locale, è stato disposto il divieto die dicon rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenticon pronto soccorso: l’Ospedale del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli), l’Ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9 e l’Ospedale Pediatrico Santobono, via Mario Fiore. Gli...

Commenta per primo Napoli si prepara per lae nell'euforia dellaspunta il ' funerale ' per le squadre avversarie. Nel quartiere di Case Nuove infatti è apparso, come testimoniato dalle immagini di Local Team , un cimitero ...- La Regione Campania ha preparato il piano sanitario in vista dei possibili festeggiamenti per la conquista delloda parte del Napoli. La matematica conquista del tricolore potrebbe ...Prolungare almeno fino a mezzanotte le corse della linea metropolitana. C'è anche questo al vaglio in vista dellache potrebbe scattare domenica prossima a Napoli. "Siamo in attesa di conoscere la data in cui si disputerà la partita del Napoli, da questo dipende l'organizzazione dove sono coinvolte ...

Anche nelle altre città di Italia (e non solo) i tifosi del Napoli sono pronti a scendere in strada per festeggiare il tanto agognato Scudetto.Un appello 'alla responsabilità' viene lanciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in vista dei possibili festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte del ...